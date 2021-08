Vacunas COVID-19: agotadas en Medellín

Una alerta lanzó ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por la escasez de vacunas contra la COVID-19, ante lo cual declaró a la ciudad en emergencia por la imposibilidad de continuar con el proceso local de vacunación.

Vacunación COVID en Colombia: 308.908 aplicadas el jueves

Quintero hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo que pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”.

Ayer, según precisaron Quintero y la secretaria de Salud, Andree Uribe, se agotaron las 19.434 vacunas disponibles para primeras dosis. De estas, 2.173 de Moderna y 840 de AstraZeneca estaban destinadas para mayores de 18 años y con comorbilidades. Otras 16.421 de Pfizer eran para gestantes desde las 12 semanas a 40 días postparto y menores de edad.

Para segundas dosis estaban disponibles 38.000 Pfizer y 2.000 de AstraZeneca.

Quintero Calle puntualizó que, desde el comienzo del proceso de vacunación, Medellín ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que no ha podido continuar con el proceso debido a la escasez de dosis.