Vargas Lleras acepta perdón de las Farc, pero les pide decir toda la verdad

El dirigente político Germán Vargas Lleras aceptó el perdón que le ofreció la extinta guerrilla de las Farc por los dos atentados que le cometieron, pero le exigió que digan toda la verdad y quiénes, si lo hubo, les ayudaron en esos hecho que casi lo matan.

Vargas Lleras se pronunció en la columna de opinión que escribe en el diario El Tiempo, en la cual respondió al pronunciamiento que hizo esta misma semana el jefe político de las Farc, Rodrigo Londoño, quien dijo que la organización informará a la JEP los detalles de esos atentados.

El exvicepresidente aseguró en su escrito que “a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Me basta con conocer toda la verdad”.

Vargas indicó además que “sorpresivamente, las Farc reconocieron esta semana la autoría de los dos atentados de los que fui víctima, en 2003 y 2005. El primero, mediante un libro bomba, cuya explosión me mutiló la mano izquierda y al que milagrosamente sobreviví por algo que aún nadie se explica y es que solo explotó parte de la carga del muy letal explosivo C4. Del segundo también me libré milagrosamente, pues la onda expansiva pasó justo entre los dos vehículos de la caravana en que me movilizaba saliendo de las instalaciones de Caracol Radio”.

Recordó que sus posturas duras contra las Farc fueron las que le llevaron para que se convirtiera en el blanco de las Farc, “desde mi llegada al Senado, en 1994, me involucré en los temas de la seguridad nacional y del combate a todas las expresiones de violencia en el país. En particular denuncié sin tregua las atrocidades cometidas por las Farc y las burlas y los abusos cometidos por esta organización en el fallido proceso del Caguán. Promoví y lideré decenas de iniciativas, como el restablecimiento del fuero militar, el estatuto del soldado profesional, el estatuto de las Fuerzas Militares y el de Seguridad Nacional, la exclusión como delito político del narcotráfico y el secuestro, además de la prohibición de autorizar zonas de despeje dentro del territorio nacional, entre muchas otras. Digamos que me gradúe como, si no el principal parlamentario, un contradictor de esa organización guerrillera”.

El jefe de Cambio Radical, sostuvo que es “de suma relevancia y muy esclarecedor el reconocimiento que casi 20 años después hacen las Farc de estos hechos y de su responsabilidad en ellos”, pero planteó una serie de preguntas a las Farc que espere sean reconocidas en este proceso de verdad que aseguraron estar dispuestos a cumplir.