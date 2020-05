Vicepresidenta pide que caso de vigilante Fonseca llegue a la justicia

La situación en particular la vivió una mujer de cincuenta años que prestaba sus servicios de vigilancia en el edificio Luz Marina, en el prestigioso barrio Rosales. De acuerdo a lo denunciado por Edy Fonseca, la celadora, durante un mes estuvo encerrada en el edificio debido a que el consejo de administración y administrador, no le permitieron ir a su casa, porque de lo contrario perdería el puesto.

Ante la situación vivida por la vigilante, la vicepresidente Ramírez, expresó desde su cuenta de Twiiter que: “Nuestra solidaridad con Edy Fonseca y familia. Inaceptable e inhumano trato de administración y propietarios del edificio donde trabajaba. Clara violación a derechos humanos, debe enfrentarse a justicia y responsabilidad personal y civil por afectar su salud y dignidad humana”.

En medio de esa denuncia de abuso laboral, se conoció apartes de una reunión que sostuvo el consejo de administración de ese edificio, en el cual aparecen tres personas hablando sobre la situación vivida por la señora Fonseca, uno de ellos es el senador Varón.

En ese aparte Varón dice son respecto al caso que “Yo creo que todos estamos ya cansados después de tanto tiempo. Doctor Salvador, no se preocupe, que estas cosas son habituales; no me son ajenas. Lo único que quería decir es: si ya hay un consejo, formalicemos esto, avancemos y en la próxima reunión, después de que la administradora haga su labor con los descargos, revisaremos, porque en eso que usted dice tiene razón, hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión, también podría haber ahorita unas quejas por haber dejado el edificio sin seguridad, y de tal manera, esperemos a que esto avance y no se preocupe, ni más faltaba: en eso yo estoy acostumbrado a esas circunstancias. Le agradezco mucho y espero que vuelvan a convocar una reunión, pero ya para tratar temas que de verdad nos permitan avanzar”.

Por ahora, además de la denunciante, no se ha conocido declaración alguna más de parte de los dueños del edificio o del senador Varón.