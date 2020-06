Vicepresidenta: “Tengo autoridad moral para luchar contra el narcotráfico”

Tras el revuelo que ha generado en la opinión pública la revelación de que el hermano de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, la mandataria aseguró que, precisamente, saber el dolor y el daño que este flagelo le causa a una familia le da autoridad moral para luchar en contra este. Lea aquí: Voces de apoyo y rechazo a vicepresidente Ramírez por caso de su hermano

“Mil veces me he preguntado si vale la pena estar en lo público o no y siempre tomé la decisión de seguir porque realmente creo que si uno aporta su capacidad de trabajo, que en mi caso es infinita, sí uno aporta sus convicciones, que las tengo muy profundas, al servicio de los colombianos, bien vale la pena correr el riesgo y este es un riesgo que siempre corrí a sabiendas de que en el momento que esto se supiera iba a ser muy doloroso”, señaló la vicepresidenta.

Ramírez agregó que siempre ha estado en contra del narcotráfico y reveló que esa fue la razón por la que se alejó del expresidente Ernesto Samper. “Era una persona amiga de Ernesto Samper, lo había acompañado en algunos momentos de su trabajo y que cuando surgió toda la información de su campaña ¿Qué hice? Tomé distancia de él ¿Qué hice? Me expresé públicamente en contra del narcotráfico en la política. Lo hice antes de este episodio”, añadió.

La mandataria señaló que es consciente que hay muchas familias que se han destruido por este motivo, pero que, es precisamente haber pasado por esta situación, lo que le da fuerza para seguir combatiendo este flagelo. Lea aquí: “Ataques contra mi familia, una estrategia para desacreditarme”: vicepresidenta

“¿Por qué la lucha mía contra el narcotráfico? porque tengo la autoridad moral cuanto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico, sé que hay muchas familias que se destruyeron porque sus hijos se volvieron adictos. Lo vemos todos los días en todos los sectores de la sociedad colombiana. Eso no hace distinción social ¿Cuántos adictos hay que han causado un daño profundo de sus familiares? Pero también vemos familias que se destrozaron porque un hijo o una hija se a llevar droga a cualquier otro país “, dijo Ramírez.

Ramírez agregó que cuando este episodio sucedió no tuvo otra opción distinta a la de acompañar a su familia, como hermana mayor, apoyando a sus padres en medio del dolor, pero al mismo tiempo luchando contra el narcotráfico.

Los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron en un artículo que Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, estuvo preso durante 4 años y medio por tráfico de heroína, en 1997. En ese momento la mandataria y su esposo le pagaron una fianza de US$ 150 mil.