Vicky Dávila contó que sufrió abuso sexual en su infancia

A las voces que alimentan el debate sobre el incremento de penas o, incluso, la aprobación de cadena perpetua en Colombia para abusadores de menores de edad, se sumó este domingo la de la periodista Vicky Dávila, quien en su columna de opinión en la revista Semana contó que fue víctima de este delito cuando tenía 5 o 6 años.

Dávila narró cómo fue atacada sexualmente por su propio tío en un episodio traumático, que le produjo dolor, rabia e inseguridad. Y reconoció que no tenía la edad, el valor o la madurez para habérselo contado a sus padres y lograr que denunciaran a su agresor ante las autoridades.

Por eso, argumentó, a la peligrosidad de los criminales se suma el silencio que muchas veces las víctimas se ven obligadas a guardar.

“Sí a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores; sí, mil veces sí. Monstruos como Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito jamás deberían volver a la libertad, pues nunca dejarán de ser peligrosos”, concluyó la periodista, al tiempo que animó al presidente Iván Duque a que insista en pedir la aprobación de cadena perpetua para violadores de niños.

Otros casos

El testimonio de Vicky Dávila se suma a los de otras figuras públicas del país, quienes han admitido haber sido abusadas. En enero de 2018, la también periodista Claudia Morales contó en su columna en el diario El Espectador que fue violada por su jefe, a quien describió como “un hombre relevante en la vida nacional”, sin ofrecer más detalles.

En ese momento, Morales afirmó que “hoy reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”, y defendió la decisión de las víctimas que no denuncian por miedo a sufrir represalias posteriores.

En redes sociales, la periodista Claudia Julieta Duque también expuso su caso en enero de 2018, señalando como su agresor al exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Posteriormente dijo a medios de comunicación que Méndez, bajo el efecto del alcohol, le puso la mano en la rodilla e intentó besarla. El exfiscal se defendió asegurando que “el hecho como ella lo plantea simplementer no existió”.