Vicky Dávila y Gustavo Petro protagonizaron fuerte discusión en Twitter

El primero en trinar y abrir la polémica fue el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien acusó a la periodista de no haberlo dejado entrar y de cerrarle los micrófonos.

Tal parece que Vicky y Petro tenían una cita en su programa para la W Radio, pero el senador no llegó a tiempo lo cual obligó a Dávila a cambiar la temática a última hora. Así quedó evidenciado en los tuits que ambos compartieron en sus cuentas.

Vicky no se quedó callada y respondió con un contundente tuit, afirmando que no era la primera vez que el senador llegaba tarde a una de sus citas.

“Sea serio senador Gustavo Petro. Usted no llegó a tiempo. Ayer también me tocó cambiar de programa faltando 5 minutos para las 12. Diga la verdad, ud es un incumplido, un señor irrespetuoso, usted cree que los oyentes lo tienen que esperar como a un rey. Así no es”, explicó Dávila en su cuenta.