Víctimas de abuso sexual pueden denunciar a su agresor públicamente: Corte

La Corte Constitucional determinó que las víctimas de delitos sexuales tienen el derecho a denunciar libre y públicamente los hechos que afirman haber padecido, pues los principios de veracidad e imparcialidad que deben permear toda publicación de información se entienden flexibilizados.

El pronunciamiento se realizó con ponencia del magistrado Alberto Rojas, quien conoció una tutela de un ciudadano que consideró vulnerados sus derechos a la honra y el buen nombre, por una publicación realizada por una mujer en su perfil en Facebook, en donde indicó que había sido víctima de abuso sexual por parte de él.

El hombre afirmó que sostuvo relaciones sexuales con la mujer, pero estas fueron consentidas y fueron producto del estado de alteración psíquica en el que se encontraban por el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Pedía que, por ello, se ordenara suprimir la publicación en cuestión, rectificar la información en ella contenida y pedirle excusas públicas.

No obstante, la mujer manifestó que no era cierto que las relaciones sexuales fueran consentidas y aseguró que le manifestó al sujeto que no deseaba tener relaciones con él ese día, sin embargo, este hombre habría abusado de su estado de debilidad.

La mujer denunció los hechos públicamente en panfletos en la Universidad a la que asistían y a través de una publicación en Facebook el 18 de mayo de 2020, en la que afirmó que había otras seis mujeres que habrían sido víctimas de acoso de su parte y que estos hechos estaban denunciados formalmente ante la Fiscalía General.