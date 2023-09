Video: ¡Qué horror! Anciana duró 8 horas amordazada por delincuentes

Cuando se preparaba a salir al centro, donde ella pide monedas para sobrevivir, dos sujetos encapuchados ingresaron a su vivienda y para que no gritara le amarraron la boca con un pañuelo.

De acuerdo con Martha Cecilia Blanco, de 60 años de edad, los hechos ocurrieron a las 3:40 de la mañana del pasado viernes 1 de septiembre cuando ella salía al centro de Bucaramanga. La mujer reside con su exesposo, pero eso día no estaba en su vivienda en el barrio Bavaria II al norte de Bucaramanga.