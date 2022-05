[Video] ‘Yo no soborno testigos, los confronto”: Álvaro Uribe

“Evidencias del expediente que incluyen la invasión a mi privacidad con 22,000 interceptaciones ilegales en mi teléfono, en el corto periodo de 32 días, acreditan que nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba, que jamas tome la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autorice ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintiera u ocultaran la verdad. Que no es cierto que haya pretendido engañar a la justicia”.

Dentro de su intervención y para enfatizar su inocencia Uribe también dijo que él no soborno testigos sino que los confronta. “Yo no busco engañar a la justicia, cuando he tenido que denunciar a algún magistrado lo he hecho y de frente”, aseguró Uribe.