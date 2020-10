Votación de moción de censura a Mindefensa será el martes: Cámara

Según Blanco, “la Cámara de Representantes es absolutamente respetuosa del Senado de la República, pero obviamente no es apéndice de este. Su autonomía e independencia no dependen de senadores en particular, máxime si estamos cumpliendo lo establecido en la Constitución y la Ley”.

Sin embargo, para el senador Roy Barreras, la decisión de Blanco de ratificar ese día la votación es una ‘jugadita’, ya que sólo se busca es restarle importancia e interés a la moción que hará el Senado. (Le puede interesar: Ante orden de Tribunal, Mindefensa pidió disculpas por abuso policial)

Indicó además que la “mesa Directiva de la Cámara pretende hacerle el favor al Mindefensa de “salvarlo” del debate del Senado, programando “votación de censura” en la insólita hora de las 12 m. del mismo martes 13. Advierto que mi debate es por hechos nuevos y distintos. Le tienen miedo al debate?”.