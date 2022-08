“Votaré por bajar salarios si se demuestra que así se reduce la corrupción”

Berenice Bedoya, senadora del partido ASI.

- ¿Por qué se opone a la propuesta de bajar un salario de 35 millones de pesos?

Hice un análisis y quise que las personas fueran conscientes de que las deducciones se llevan gran parte de ese salario y a uno de eso solo le quedan unos 8 millones de pesos mensuales. Ese análisis lo hice para que las personas entendieran que con la reducción de ese salario no se combate la corrupción y que el salario no es tan grande porque le hacen deducciones y de ahí le queda a uno para vivir. En ningún momento dije que no iba a firmar, solo dije que no estaba de acuerdo y di mi punto de vista.