A casa, 222 colombianos procedentes desde Nueva York

Al mediodía de este viernes en el Aeropuerto Internacional John F Kennedy, de Nueva York, cerca de 222 colombianos abordaban el vuelo de Avianca 177, que los lleva de regreso a Bogotá, después de estar atrapados en la capital del mundo durante más de 90 días, debido a la pandemia COVID-19, la cual obligó a cerrar las fronteras de cientos de países y a la cancelación masiva de vuelos.

En un ambiente esperanzador y lleno de optimismo, los colombianos han realizado su proceso de abordaje, el cual los llevará a su país en un Boeing 787-8 (Dreamliner). El vuelo durará aproximadamente cinco horas.

“Hemos trabajado arduamente por este vuelo, sabemos que muchos compatriotas se quedan, pero no pararemos de trabajar por ellos hasta conseguir otro vuelo que salga desde Nueva York y los lleve a Colombia, los lleve a casa”, manifestó Luz Adriana Ramírez, vocera de la iniciativa #QuieroVolverAcasa.

Entre risas y lágrimas de emoción, la ibaguereña Laura Natalia Jaramillo Lozano expresó que “se siente súper lindo saber que estás más cerca de casa, que en muy pocas horas vas estar en Colombia, es un avance muy grande para las personas que no vivimos en Bogotá, es muy lindo quitarte una preocupación de encima”.

A ÚLTIMA HORA

Por fortuna los casos de colombianos que no habían podido cancelar sus tiquetes para volver a Colombia y habían sido favorecidos por el consulado colombiano en Nueva York, lo lograron hacer a última hora, algunos manifestaron que lo pudieron pagar hacia la medianoche y otros a las 2 de la madrugada de hoy viernes.

“Días y horas de incertidumbre. Todo fue muy angustioso, saber si nos íbamos o nos quedábamos, no entendemos qué pasó entre el consulado y la aerolínea Avianca, pero afortunadamente pude pagar mi tiquete hacia la 1:00 de la mañana y ahora ya voy rumbo a mi casa, rumbo a Colombia”, dijo el antioqueño Juan Antonio Cabrera, de 29 años.

Por su parte, la joven Claudia Gineth Atará Leal dijo que “desde horas de la mañana del martes 5 de mayo empezaron a llegar los códigos para poder hacer la compra del tiquete, y a mi correo no llegaba nada en relación a eso, ahí empezó la incertidumbre porque nadie me daba respuesta de que había pasado con mi código, fue un día lleno de angustia, sin tener respuesta y sin saber si viajaba o no.

A las 11:11 fue solucionado todo, gracias a la presión que ejercimos”, dijo la capitalina, de 19 años.

CRONOGRAMA DE PRÓXIMOS

VUELOS DE REPATRIACIÓN

Mediante un comunicado, la Cancillería colombiana emitió el cronograma de vuelos humanitarios y de repatriación para los próximos 10 días.

Tanto la Cancillería como los consulados de Colombia en el mundo, le solicitan a los connacionales tener claridad con el pago de sus tiquetes y el lugar donde van a pasar su cuarentena en la capital de la República, pues se han presentado muchos casos en los cuales a última hora cancelan su reserva por no tener los recursos para el pago del vuelo o el lugar donde van a pasar su confinamiento de salubridad, perdiéndose así el cupo y la oportunidad de que otros colombianos se repatríen en esos vuelos.

Mayo 8 - Vuelo desde Nueva York.

Mayo 9 - vuelo de Brasil.

Mayo 10 - Ecuador y República Dominicana.

Mayo 12 - Orlando.

Mayo 13 - Los Ángeles.

Mayo 14 - Brasil.

Mayo 15 - México.

Mayo 16 - Vuelo compartido entre Argentina y Chile.

Mayo 17 - Vuelo compartido entre India y Australia.