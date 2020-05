¿Y nuestro tiquete pa’ cuándo? reclamos de colombianos a Avianca

Por su parte, Ana Carolina Silva, una de las favorecidas por parte del consulado colombiano en Nueva York, asegura que han pasado las horas y su incertidumbre crece porque no ha tenido el link para poder pagar su ticket, el cual la devuelva a Colombia.

“Me parece muy maluco que jueguen con uno, bastante tiempo hemos pasado para poder recibir la confirmación por parte de Consulado para que Avianca juegue con nosotros. No recibimos respuesta de parte de ellos y ya mañana es el viaje, no sé qué hacer estoy desesperada” dijo la antioqueña, de 37 años.

Juan Antonio Cabrera es otro colombiano que está viviendo la misma situación de no poder comprar su tiquete, a pesar de haber sido favorecido por el consulado colombiano en Nueva York para retornar al país.

“Salí favorecido para el vuelo humanitario mañana 8 de mayo y aún no me llega el correo con la reserva del vuelo por parte de la aerolínea Avianca. Llamo al call center de Avianca y no tengo respuesta, las personas, que me contestan allí dicen que no tiene injerencia en ese vuelo, por ser un vuelo humanitario y llamo al consulado y el consulado me dice que espere, pero está pasando el tiempo y no sé qué hacer’ comentó el paisa de 29 años.

Igualmente se encuentra desesperada la joven Claudia Gineth Atará Leal, quien ha sido paciente en esta odisea pero al no tener su confinación pierde sus esperanzas de volver a su ciudad natal Bogotá

“Tengo los recursos y el dinero para pagar ya en línea mi tiquete pero AVIANCA aún no me manda mi código para poder hacerlo” relató la capitalina de 18 años

Mientras el tiempo sigue transcurriendo, estos colombianos aún están a la espera de que la aerolínea Avianca les dé luz verde para poder comprar su tiquete y poder volver a casa, volver a Colombia.