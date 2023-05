Ya llegará el momento: director de la Policía sobre el voto de la Fuerza Pública

El nuevo director de la Policía, el general William Salamanca reveló, en entrevista con la revista Semana, que en las pasadas elecciones presidenciales, cuando ejerció su derecho por primera vez tras haber dejado la institución, votó por Gustavo Petro. Además, dejó abierta la posibilidad de estudiar que la Fuerza Pública pueda votar.

“Yo voté por el presidente Petro”, contó el general Salamanca, que ejerció su derecho cuando ya estaba en calidad de civil, pues antes de volver a integrar la institución llevaba dos años en retiro y de hecho, durante ese tiempo trabajó en la campaña del ahora mandatario. Lea aquí: Delegación del ELN rechaza declaración de Petro ante Fuerzas Militares

“Él y su equipo me llaman para que los oriente y los asesore. Me sentí complacido de participar, de ayudar en algunos temas que la campaña y él me pidieron para el ciclo presidencial. Así que fue mi primer voto y eso fue histórico para mí”, contó el general.

En esa línea, el nuevo director de la Policía dejó abierta la posibilidad de que los integrantes de la institución puedan votar estando aún en servicio. “Le llegará el momento a la Fuerza Pública para que ejerza su derecho al voto (...) Hay que sopesarlo muy bien para evitar esa fractura institucional y que la política permee la fuerza pública.”, expresó el general Salamanca.