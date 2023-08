“Yo no me meto en su definición del gabinete”: Petro a gobernador del Meta

El presidente, Gustavo Petro, puso hoy un nuevo obstáculo en las deterioradas relaciones con los gobernadores del país, al comentar las declaraciones hechas más temprano por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a quien le pidió no entrometerse en sus labores.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, afirmó el mandatario, en un mensaje en su cuenta de X.

Zuluaga afirmó que en su región son las disidencias de las Farc las que siembran terror, mediante actos de intimidación a la población, traducidas en extorsión y secuestros, además han puesto en riesgo las elecciones territoriales, en declaraciones a Noticias Caracol. Le puede interesar: Presidente lanza ultimátum a la Federación de Cafeteros: pide reestructuración

El mandatario regional no solo criticó la paz total del gobierno, sino que la emprendió contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a que calificó de “incompetente”.