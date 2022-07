“Yo no me voy a ir del país, yo me quedo en Colombia”: Iván Duque

En su paso por Miami, Estados Unidos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se ha referido a la transición de gobierno que tendrá Colombia en las próximas semanas. En diferentes encuentros, el presidente ha destacado la fortaleza democrática en Colombia.

Al recibir el Premio al Liderazgo 2022, otorgado por la organización Concordia, el presidente destacó la institucionalidad de Colombia y confirmó que no se irá del país cuando pase a ser una persona más de la sociedad civil.

“Tenemos que defender lo construido en los últimos cuatro años, hoy Colombia es un país próspero, tiene una democracia estable y seguimos teniendo instituciones muy fuertes. Cuando oigo a la gente decir que se quiere marcha le digo “oiga, no se vaya, no lo haga”. La mejor forma de decirlo es decir que yo no me voy a ir del país, yo me quedo en Colombia”, afirmó Duque.