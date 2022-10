“Yo ya no voy a hacer conciliación”: Francia Márquez sobre caso racista

En entrevista con RTVC, la vicepresidenta aseguró que no entrará en conciliación en el caso de discriminación. Lea: Revelan fecha en que imputarán a mujer que ofendió a Francia Márquez

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación, porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero como es el odio racial”, expresó Márquez en el noticiero. Lea aquí: Fiscalía hará responder a Luz Fabiola por ofender a Francia Márquez

Y reiteró la vicepresidenta: “Que se haga una acusación encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente juzgador, el juez que le toque tomar el verdecito final procesa en impartir las sanciones que la ley establece”.