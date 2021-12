4 historias que nos marcaron en 2021

Vivía en Bazurto y tenía cáncer: el cáncer de tiroides que le sobresalía del cuello a Adriana Johana Aranguren Piñango, una venezolana de 32 años que vivía en un pequeño local en el mercado de Bazurto, logró ser tratado. Su historia fue narrada y una de las más leídas en nuestro medio. En su momento Adriana expresó que necesitaba sanar y seguir con vida para ver otra vez a sus dos hijos pequeños y a sus padres en Venezuela. Aquella noticia se conoció en abril y empezó a llegar a oídos de varios especialistas, fue entonces hasta septiembre que se conoció qué pasó con Adriana: médicos y centros de salud unieron fuerzas para cambiar su vida. Y así fue. Lea aquí: [Video] La venezolana que tiene cáncer y vive en un local de Bazurto.

“Empezaron a surgir ayudas de doctores, de clínicas, EPS, o personas que nos colaboraron muchísimo. Estamos agradecidos por cada lector que nos apoyó tras haber sacado esa nota”, dijo Adriana en aquel entonces cuando fue operada satisfactoriamente, pues ya no tiene ese cáncer y aunque hizo metástasis en ganglios les fueron retirados. La venezolana empezó a recibir tratamiento y controles para que el tumor no se volviera a reproducir. Y no solo eso, sus hijos y padres se reencontraron con ella en esta ciudad Heroica.