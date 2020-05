5 datos para celebrar el Día Mundial de Star Wars

1. Un grupo de fanáticos de la saga decidió establecer este día por un juego de palabras a partir del popular saludo de la saga: “Que la fuerza te acompañe”, que en inglés se traduce como “May the force be with you”, que suena muy parecido a “may the 4th” o mayo 4.

2. ¿Qué tiene que ver Margaret Tatcher con este día? Resulta que el Día de Star Wars nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 2009. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations», decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”).