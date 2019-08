Abraham Castillo, el director cartagenero que brilla en el exterior

Hace unos 10 años, el cartagenero Abraham Castillo Jiménez empezó su carrera como director y productor de videos musicales y, poco a poco, su impecable trabajo se ha ido consolidado. La primera oportunidad se dio con músicos cristianos de la ciudad y ahora su nombre ha ganado reconocimiento no solo en Colombia, sino en países como Estados Unidos, España y Ecuador, donde ya ha trabajado con varios artistas.

La nueva noticia es que Castillo, radicado ahora en Bogotá, está trabajando en un nuevo video musical del cantante cristiano Gilberto Daza y la destacada cantautora Marcela Gándara, reconocida por temas como ‘Digno es el Señor’, ‘Supe que me amabas’, ‘Vine a adorarte’, ‘Más allá de todo’, entre muchos otros en sus seis álbumes a lo largo de su carrera.

Además de Gilberto Daza, con quien ha trabajado en varias ocasiones, Abraham Castillo ha dirigido videos para Alex Campos, Danilo Montero y nuevos artistas con buenas propuestas. La primera personalidad nacional con la que trabajó Abraham fue con el actor Víctor Hugo Trespalacios, a quien le grabó el videoclip de la canción ‘El Cosifran’. Le siguieron: ‘Sin ella’, de Jair Romero; ‘Yo seguiré’, de Berlys Martínez, grabado en Nueva York y Nueva Jersey; los videoclips de música gospel ‘Asir tu cielo’, de Martín Alonso, en Chile; solo por mencionar algunos.

“Nací y me crié en un hogar cristiano y empecé a hacer videos con gente de mi entorno. Ese primer cantante cristiano me recomendó con otro y se fue dando ese voz a voz. No es que yo me cierre a hacer videos que no fueran cristianos sino que todo se ha ido dando, hago cualquier tipo de trabajo porque para mí la música es música sea reguetón, champeta, balada, pop, ópera, me gustan todos los géneros musicales. Hago de todo, solo que ese voz a voz ha hecho que yo adquiera un muy buen nivel como uno de los directores de videos musicales cristianos reconocidos acá en Colombia, pero también he hecho trabajos de música comercial no cristiana”, explica. Sin embargo, reconoció que para aceptar un proyecto tiene en cuenta algunas condiciones. “Las canciones deben tener un buen contenido, una buena letra, que no sean vulgares y que no ofendan a la mujer”, agrega.

Si algo caracteriza el trabajo de Abraham es que nunca ha dejado las cámaras. “Mi trabajo principal es la dirección, crear la historia, pero hasta el momento me gusta hacer mi cámara también porque siento que se transmite lo que yo quiero. Son dos cosas totalmente ligadas y dirigir un video musical me hace sentir la necesidad de tomar la cámara y hacer los planos que quiero”, explica.

La meta de Abraham Castillo es que su trabajo se siga expandiendo y siga cruzando fronteras. “Se vienen proyectos con grandes artistas de la música cristiana”, concluyó sin dar más detalles.