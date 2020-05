Adriana Lucía les cantará a los líderes asesinados

‘Para hablar de amor’. Así se llama el ensamble virtual que Adriana Lucía y la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentarán para honrar la memoria de todos los líderes sociales asesinados en Colombia. La iniciativa de la cantante cordobesa y la Filarmónica dirigida por el maestro Francisco Zumaqué, es posible gracias al apoyo de la Unión Europea y la Comisión de la Verdad. (Le puede interesar: Adriana Lucía, blanco de críticas y amenazas en redes por apoyo al Paro Nacional)

“En ‘Para hablar de amor’, Adriana Lucía pone su corazón en homenaje a cientos de líderes. Ella y la Orquesta hacen con este ensamble un llamado por la defensa de la vida y los derechos a nivel local y nacional. Es un reconocimiento a quienes defienden, todos los días, derechos en los territorios”, asegura David García, director general de la OFB.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 555 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2019. Además de haber más de mil amenazados, entre el 1 de marzo y el 14 de abril se presentaron 14 homicidios.

La Comisión de la Verdad también se une a este homenaje dentro de su misión esencial de trabajar sin descanso por la no continuación, la no repetición del conflicto armado y la convivencia pacífica, más aún en estas circunstancias críticas y excepcionales para el país y para la humanidad. “Nos sumamos a esta propuesta desde la Comisión de la Verdad, porque creemos que el arte es un medio para llegar al corazón con mensajes, testimonios y reclamos, que desde otro lugar no logran conmover. Esperamos que esta producción musical, surgida desde el alma de los músicos, sea también un grito al viento que nos mueva a una conciencia colectiva en defensa de la vida de quienes se juegan la vida en la defensa de los bienes comunes”, afirma Lucía González, comisionada de la verdad. (Le puede interesar: Líderes sociales piden más protección)

Una nueva apuesta digital

Más de cien músicos que conforman las agrupaciones juveniles de la OFB grabaron con su celular el emotivo tema, el cual se suma a los recientes ensambles en los cuales se han exaltado sentimientos patrios, de orgullo nacional y resiliencia.

“La música acompaña no solo en momentos de alegría, también acompaña en el dolor, en la desesperanza, qué hermoso sentir que con una canción puedes abrazar a alguien. Estamos frente a una nueva generación, renovada en su pensamiento, donde somos capaces de ponernos en los pies del otro y sentir su dolor y por tanto, querer ayudar a sanarlo de alguna manera”, indicó Adriana Lucía, quien además ha tenido, entre sus causas, la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales del país.

En este ensamble la cantautora, quien es una de las figuras más representativas de la Costa Caribe colombiana, une su voz al talento musical de los jóvenes de la filarmónica para enviar un mensaje de solidaridad y compromiso con quienes ejercen el liderazgo social en regiones como el Cauca y el Catatumbo, donde la violencia contra los líderes sociales no da tregua. “Es tiempo de la palabra y el arma más poderosa que nosotros tenemos es la voz, para bendecir, para decir cosas hermosas ...para hablar de amor”., asegura la cantautora.