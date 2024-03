Amor: una realidad que supera la ficción

Imagina que eres ese pequeño chico que siempre intenta aprender. Ese pequeño chico que siempre quiere reír, ese chico que siempre soñó, ese que no tiene preocupaciones, pero que quiere escapar de su realidad luego de un evento que marcó su vida, y de un día para otro ve su primera película, y empieza a sentirse seguro en estos mundos que otras personas que son capaces de crear, los mundos que durante dos o casi tres horas son un escape para el día a día. Lea aquí: Jesús Alonso dio vida a la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ Ese niño ahora es mayor. No ha vivido mucho, trabaja, tiene amigos y por primera vez ha salido de su zona de confort en varias ocasiones. Su imaginación sigue intacta como la de un niño pequeño, sus ideas a veces parecen inalcanzables, su timidez un poco problemática y fuera de todo eso, a veces, solamente, a veces, siente que le falta algo, una pieza, una conexión, un tonto clic con otra persona, una sonrisa y una mirada que disparen su corazón a otra galaxia, muy cursi, pero como no ser cursi si hablas de amor, ese sentimiento que por el momento no tiene la fortuna de experimentar, ese sentimiento que también le ha sido alterado por lo que consume.

Poster de La La Land, dirigida por Damien Chazelle. (2016)// Tomada de Internet

Este hombre reconoce que tiene un problema, sabe que la vida no es "Cuestión de Tiempo" (2013 – Dirigida por Richard Curtis), pero está desesperado por encontrar una historia similar, una donde puedas enamorar a aquella persona que te dejo sin aliento, un día tras otro, incluso viajando en el tiempo para enmendar errores y seguir ganándote su corazón; también sabe que la vida no es "La La Land" (2016 – Dirigida por Damien Chazelle) donde el amor de tu vida lo puedes encontrar donde menos te lo esperas, siendo en esta ocasión la historia de un amor que florece entre un aficionado al jazz y una mujer con talento para actuar, quienes se ven sumidos en un mundo que les hace crear una linda y real conexión, sin embargo sus rumbos estaban destinados a separarse, al menos hasta el final del metraje, momento cuando volvieron a cruzar miradas y esa chispa floreció nuevamente, al menos por un instante.

Poster de Cuestión de Tiempo, dirigida por Richard Curtis (2013). //Tomada de Internet

El cree en estas historias. ¿Y quién dice que está mal? Todos podemos creer en aquello que quisiéramos tener, él solo busca una conexión, pero está claro que el amor no es como en las películas, no crece de una toma a otra, debes cultivarlo día tras día, regarlo como si fuera tu plantita, día tras día, y así tendrás la oportunidad de verlo crecer y obtener los frutos de lo que quieres. Pero este no es el punto, el punto es que lo que consumimos puede llegar a influir en la forma como vemos las cosas, y no hay peor sensación, que creer que la ficción puede llegar a asemejarse a la realidad.

De amor, psicología y pensamientos

Tanto hablamos del amor, pero en realidad sabemos ¿qué es? La Real Academia Española (RAE) lo define de dos formas: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. La otra definición es: “Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear”. Estas definiciones nos amplían teóricamente la razón de este sentimiento, que en pocas palabras es, relacionarnos con otra persona, con alguien más, ya que este es la base de la unión hacía otros, y el cine, mamita mía, ha sabido explotar esto, ya que los directores y guionistas se centran en la psicología de las relaciones, dándonos a veces, conexiones que parecen completamente inalcanzables.

Ahora bien, analizándolo de este punto de vista psicológico, es más que conocido que los medios e inclusos las películas tienen ese poder de influir sobre nuestra percepción, en muchos aspectos de nuestro día a día, incluido el amor. Eso se debe a muchos mecanismos psicológicos y sociales que entran en juego cuando consumimos este tipo de contenido. Según la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, nosotros no solo aprendemos a través de las experiencias personales, sino también absorbiendo las acciones de los demás y claro, lidiando con dichas acciones. Por lo que ese chico que ve relaciones en las películas puede llegar a copiar o incluso pretender tener los comportamientos y dinámicas de las relaciones que ve en la pantalla, y en el caso de este chico en particular tenerlo como modelo a seguir, ya que ha logrado empatizar de gran manera con ellos.

Expectativas un tanto disparatadas

Como se mencionó anteriormente, los guionistas y directores de películas, muestran el amor de una forma muy idealizada y distorsionan de forma muy fuerte la realidad, con estándares casi irreales, -¿Sí o no? Yo Antes de ti (2016, dirigida por Thea Sharrock) te habló a ti- para las relaciones reales. Las personas al menos, a veces, quieren que su relación sea el reflejo de lo que alguna vez vieron en la pantalla, y si no lo consiguen, siente de algún modo la sensación de vacío e incluso decepcionadas, por lo distinta que puede llegar a ser una relación, sus desafíos, compromisos e incluso el trabajo que esta pueda llegar a traer, algo que el cine no muestra.

Viñeta del Comic de Scott Pilgrim: Gets It Together de Bryan Lee O’Malley’s. (2007). //Tomada de Internet

Y la sociedad también juega un papel crucial en este ámbito de formación y refuerzo de las normas culturales y sociales del amor. A través de las historias que nos transmiten y cómo nos son transmitidas, varias de estas ideas pueden llegar a ser alteradas, ejemplos claros de estos son “La idea del alma gemela” o la de “amor a primera vista” ideas que el cine nos ha hecho creer incluso posibles, o como no la de “el amor verdadero siempre triunfa ante todo mal”, son conceptualizaciones que han hecho a las personas esperar mucho más del amor, mucha más ficción que realidad.

Somos empáticos con lo que queremos

Desde las emociones de ese chico, estoy seguro que no les miente al decirles que, mucho de lo que ve, le evoca emociones que le hacen sentir empatía por lo que está consumiendo, los personajes los considera como los maestros, esos que te cuentan sus experiencias y de algún modo hacen que se sientan personales e increíblemente relevantes para él. Haciéndolo, de este modo, sentir que las emociones y los dilemas amorosos presentados en las películas pueden influir en cómo él procesa y experimentan sus propias emociones y relaciones.

Llegará el día

En resumen, desde una perspectiva psicológica, las películas pueden tener un impacto considerable en nuestra percepción del amor, influyendo en nuestras expectativas, comportamientos y emociones respecto a las relaciones románticas.

La conciencia de este impacto y el desarrollo de una actitud crítica hacia los medios puede ayuda a fomentar una comprensión más saludable y realista del amor.