Antes de Bizarrap, la historia de una tiradera que respondió Óscar de León

En primera instancia, quiero aclarar que esta canción no fue inspirada en un supuesto conflicto entre Óscar de León y el cantante panameño Carlos El Grande, intérprete de la misma, puesto que ellos no eran amigos propiamente. Este es el primer mito que hay que derribar.

Con esa información fue armando los soneos con los cuales iba a darle el aderezo a la letra principal de la canción ‘Fuimos amigos’, la cual fue escrita por Maritza Blanco, esposa de William Puchi.

“Fuimos amigos” comienza a dos voces entre Carlos El Grande y Leo Pacheco y dice: “Amigos fuimos amigos, hermanos del alma (bis), pero te burlaste de mi y yo en ti creía mi hermano, tu mentías. Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo (bis). Y yo esperaba de ti recompensar mi fe, nunca llegó, alcanzaste el poder, te convertiste en el rey, y te olvidaste que yo, te ayudé a vencer”. El coro dice: “después que te ayudé tú te burlaste”.

Si analizamos la letra, claramente se deduce que es el conflicto entre Leo Pacheco y Óscar D’León, pero en la sección de pregones hay uno en particular que fue el que generó la controversia y todo se tergiversó. Ese pregón dice: “Cuando fuiste a Panamá, Carlos pa’quí, Carlos pa’llá, eé “.

Otros pregones curiosos fueron: “un carro verde me regalaste esa mentira dónde la sacaste”, en alusión a un carro verde que tenía Leo Pacheco y que Óscar D’León le decía a la gente que se lo había comprado. Y el otro fue “no te olvides caballero que de loco me trataste”, que le había dicho Óscar a otro de los miembros de la orquesta.

Todos esos pregones fueron inspiración de Carlos El Grande y eso le dio un plus a la canción.

Muchos dicen que la contestación de Óscar D’León a ‘Fuimos amigos’ fue ‘La mano’, compuesta por Sandy Omar González. Al principio la letra dice: “Por qué no me seguiste cuando te di la mano, ahora te pesa, caíste en el fango. Te fuiste de mí, no me tuviste fe y si tú supieras ahora soy feliz. Quién te aconsejó, ese no es tu amigo y ahora te pesa el no estar conmigo”. El coro dice: “que te vaya bien”. Pero me genera dudas porque en un pregón dice “tu no fuiste mi hermana (y no mi hermano) y yo me voy con quién le da la gana” y siempre repite “mamita linda” lo que denota que fue echa para una mujer.