Arranca el laboratorio de proyectos documentales Filma Afro Cartagena

El ‘2do Laboratorio Internacional en Desarrollo de Proyectos Documentales Filma Afro Cartagena’ arranca hoy de forma virtual y termina el próximo 23 de octubre. Es un encuentro en el que documentalistas de Iberoamérica y del mundo trabajaran durante 2 semanas para perfeccionar y culminar proyectos individuales relacionados con la representación de la cultura afro.

El Laboratorio para Proyectos Documentales de Largometraje Filma Afro Cartagena 2020 tendrá dos semanas enfocadas en mejorar proyectos en etapa de desarrollo, desde su propuesta narrativa y concepto de dirección, hasta las estrategias para la búsqueda de financiamiento, las opciones de distribución y demás menesteres de la producción.

El Laboratorio estará estructurado en clases magistrales, estudios de caso, clases teórico/prácticas, tres sesiones de Pitch y asesorías One to One para cada proyecto, de manera que las propuestas presentadas puedan realmente enriquecerse y tener como resultado final una transformación relevante con relación al proyecto inicial.

Las actividades formativas serán impartidas por cineastas en activo de diferentes latitudes y con experiencia en la docencia, entre ellos se encuentran: Tatiana Canro (Colombia/Venezuela), Belkis Vega Belmonte (Cuba/España), Jhon Narváez Ecudero (Colombia), Eduardo Rencurrell Díaz (Cuba), Joelzito Araujo (Brasil), Eliseo Altunaga (Cuba), Jorge Andrés Botero (Colombia), Jhonny Hendrix (Colombia), Ángel Perea (Colombia), Ivette Liang (Cuba), Izrael Moreno (México), Saudde Cevallos Defranc (Ecuador - España), María Margarita Herrera Sabogal (Colombia) y Víctor Palacios (Colombia), quienes tienen el compromiso de elevar el nivel alcanzado en la edición anterior (2019).

Filma Afro Cartagena es un proyecto de alcance mundial, resultado de la gestión conjunta entre Cine en las Aldeas y Corpoturismo Funza, con el apoyo del Programa Ibermedia y del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

Este cónclave académico refuerza alianzas con prestigiosas instituciones, tales como la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba (EICTV), la Facultad de Cine de México, el Instituto Global de Investigación, Educación y Becas GIRES, MIRADAS DOC, ADOC PR, Conéctate Caribe, Carabantú, Alados Colombia, Séptima Films, Salón de Productores y Proyectos FICCALI, Antorcha Films, Distrito Pacifico y Tukuri Films. Este evento, además, cuenta con la colaboración de Afro Rock, Dos puntos visuales, YÖY Taller de Diseño y APE PROD- Agencia Creativa. Socios, colaboradores y aliados nacionales e internacionales que, además de su valioso apoyo logístico, otorgarán premios e incentivos a los proyectos participantes.

El Laboratorio se llevará a cabo a través de la plataforma virtual de la Facultad de Cine de México DF. Durante estas dos semanas se realizarán actividades alternas dirigidas a visibilizar la cultura afro a través de diferentes manifestaciones del arte. Melodías y armonías tendrán un lugar especial, desde el encuentro “Músicas Negras”, que será desarrollado en la modalidad de streaming junto a “Afro Rock Festival”.

Este espacio multicultural, enfocado en la aceptación de la diversidad étnica, es la continuidad del trabajo logrado en el 2019. Filma Afro Cartagena insiste en la voluntad de convertirse en un faro para la representación de la realidad cultural de las poblaciones afro en Iberoamérica y el mundo

Muestra AfroVisual

En esta edición, como en la primera, se desarrollará la ‘Muestra AfroVisual’, un espacio diseñado para exponer las imágenes y contenidos con foco en la cultura y la población Afro. Esta vez, debido a la coyuntura mundial, la Muestra será alojada en la plataforma virtual Videosferas (https://www.videosferas.com), gracias a una alianza con el Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena.

Entre las obras sobresalen la ficción Miriam Miente, de República Dominicana, considerado un filme imprescindible para entender el movimiento Black Lives Matter; y el documental Ser Grande, que se aproxima a la juventud afro puertoriqueña de las periferias. Además, se mostrarán cortometrajes propiciados por la Corporación Carabantú, así como los trabajos finales del taller “Filma Afro Comunitario”. La Muestra AfroVisual se realiza en alianza con la Fundación Conéctate Caribe de Cartagena.

Para más información visite: www.cineenlasaldeas.com