Así puede aprender alto valyrio, el idioma de Game of Thrones

A veces la ficción sale de la pantalla y de las páginas de los libros para colonizar la realidad. Ese es el caso del idioma alto valyrio, que hace parte del universo imaginario de Game of Thrones. La plataforma de aprendizaje Duolingo lanzó una versión actualizada de un curso para estudiar el lenguaje de los personajes creados por George R. R. Martin. Te puede interesar: 10 datos para entender Game Of Thrones Como preparativo para el lanzamiento de la precuela House of the Dragon —que se verá en exclusiva en HBO Max desde el 21 de agosto— los fans de la serie podrán aprender 700 oraciones y 150 palabras de este lenguaje. Duolingo trabajó con David Paterson, el lingüista que desarrolló el alto valyrio a partir de los libros A Song of Ice and Fire.

21 de agosto del 2022 es la fecha a partir de la cual House of the Dragon estará disponible en HBO Max.

“Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de Game of Thrones puedan experimentar el alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para House of the Dragon y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso”, dijo Peterson. Duolingo planea una campaña en la que Duo, el búho emblema de la aplicación, iniciará su ascenso al Trono de Hierro. Además, la mascota hará una aparición en la Comic-Con International: San Diego 2022 que se realizará este fin de semana. “Nuestra información muestra que hay una correlación directa entre el crecimiento del número de usuarios y lo que está ocurriendo en el contexto cultural, desde el k-pop a Eurovisión y muchos programas y películas internacionales”, dijo George Audi, Director de Desarrollo de Negocios de Duolingo.