Aurora: superar el miedo invisible de la migración

Una muy fría Nueva York, pero no la de los rascacielos y grandes avenidas y teatros, con la que sueñan quienes persiguen el sueño americano, es el escenario donde se desarrolla esta historia protagonizada por Májida Issa, quien le da vida a Aurora, una joven colombiana que, obligada por las circunstancias, emigró seis años atrás a los Estados Unidos.

“La frontera invisible que existe en Queens me llamó la atención, por la idea de que el mundo al que has llegado es impenetrable y que representa una amenaza si estás indocumentado, pero que también te ofrece la posibilidad de albergarte en un gueto donde puedes hacer una vida aparentemente normal”, dice el director que durante varios años adelantó una investigación ‘in situ’ sobre la vida allí. (Lea aquí: Imperdible: las películas colombianas que podrás ver gratis en el Centro)

Esa misma forma de vida es la que lleva Aurora, quien ha limitado sus días a trabajar y enviar dinero a su madre y hermano en Colombia, sin preocuparse por relacionarse con la verdadera realidad de los Estados Unidos, buscar solucionar su situación migratoria, o aprender el idioma, hasta que la noticia de la grave situación de salud de su madre y un episodio que puede llevarla a la cárcel o la deportación, la saca de su zona de confort.

Y es que la migración es un tema recurrente en Colombia y Aurora aporta a la conversación desde el punto de vista humano porque no retrata el exilio desde los números, sino que se enfoca en lo que una mujer debe hacer para lograr sus metas. Por otra parte, aunque varias películas nacionales han tocado el tema del destierro, la gran diferencia es que esta historia no se centra en el momento en el que la protagonista llega a una ciudad cosmopolita, sino en la decisión de no integrarse a la sociedad a la que llegó.

Aurora es una película que habla de la valentía de una mujer, de la emancipación a través del exilio hostil pero necesario y de las varias fronteras -reales e imaginarias- que debe sortear un inmigrante para intentar mejorar su calidad de vida y la de su familia. También se relaciona con la búsqueda de una anhelada libertad que solo se consigue cuando se rompen lastres con el país de origen.