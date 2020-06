“Avanzamos hacia un orden mundial más débil y caótico”

Paul Krugman es un economista estadounidense galardonado con el premio Nobel de Economía 2008. Es docente de la Universidad de Nueva York y comentarista de prensa. En ‘Imagina el Mundo’, de Hay Festival, analizó la situación financiera global en el contexto de la pandemia del COVID-19, un apunte necesario para entender lo que viene como consecuencia del nuevo virus.

“Creo que hablar de esto es útil para comparar y contrastar la pandemia con la última crisis; tuvimos varias crisis financieras en 2008 seguidas de varias réplicas, incluida la crisis de Europa 2010 - 2013, que podría haberse esperado que condujeran a grandes cambios en el orden mundial, grandes cambios entre las instituciones y en las relaciones entre países”, señala. Sin embargo, contrario a ello, “las crisis anteriores no condujeron a grandes cambios (...) El sistema global permaneció sorprendentemente sin cambios, el sistema mundial de comercio no se rompió, no cambió. Los Estados Unidos mantuvieron su influencia a nivel global, incluso la aumentaron”.