“Ave enjaulada”, la vida del artista Mateo Blanco al cine

Mateo Blanco es un artista polifacético colombo-estadounidense que ahora debuta en el cine. con un corto documental ‘Caged Bird’ (‘Ave enjaulada’), que reconstruye su peregrinaje como artista y cazador de milagros en el mundo. Además de cantar y pintar, es coleccionista de rarezas, de las que Robert Ripley persiguió a lo largo de su vida.

El corto se estrenó el 2 de octubre en Orlando (Florida).

Mateo Blanco, además de sorprender audiencias en el mundo, de ser invitado a cantar en la Casa Blanca, ha creado una obra personal como artista plástico, a través de sus pinturas y esculturas, obras que se exhiben en museos del mundo. (También le puede interesar: Artista Mateo Blanco rinde tributo a Batman con busto hecho de golosinas)

El documental

“Me siento muy honrado de aparecer en Caged Bird y poder compartir mi cultura colombiana, arte y viaje en la pantalla grande. Mi misión en la vida es difundir la felicidad y el amor donde quiera que vaya. Al compartir mi historia en este documental, espero que inspire a otros a extender sus alas y volar”, dijo el artista.

‘Caged Bird’ se exhibió en CMX Cinemas Plaza Café en Orlando, la ciudad de residencia de Blanco. En noviembre hará parte del Fusion Fest, evento que destaca anualmente a las personas y las distintas culturas que conforman la Florida Central. “Fue un gran honor trabajar con Mateo, sus luchas y éxito resonaron en mí de una manera que nunca esperé. En muchas facetas, todos somos aves enjauladas, y lo que Mateo representa es el verdadero significado de ser libre”, dijo Emmanuel Simms, director del documental.

Artista singular

Mateo Blanco trabaja diversos materiales poco convencionales y materiales comestibles para la creación de sus obras artísticas. Se destacan sus retratos de Dolly Parton forjados con tela y cuerda, Jennifer Lawrence recreada en cacahuetes y Elsa, de ‘Frozen’ (Disney), diseñada en cristales de azúcar. Su obra se exhibe en museos y colecciones privadas, así como exhibiciones en los Museos Ripley’s Believe It or Not! (Lea también: Mateo Blanco, un artista para la Fundación Ripley)

Buscador de arte

En 2016, Mateo estuvo en varias ciudades de Colombia, entre ellas, Medellín y Cartagena, buscando objetos singulares y obras de arte para los Museos Ripley’s. Una obra que impactó a Mateo Blanco fue la del artista Enrique Grau. Quedó embrujado con las esculturas: ‘Rita 3:30’, ‘Tango azul’ y ‘Máscara’; ‘Niña Bien’, ‘Novia que Brinda’ y ‘La niña torera’, en obra gráfica, y ‘Ladrón de Perlas’ en óleo. Dice que regresará a Colombia y su misión será conocer obras de artistas colombianos, hasta mediados de 2022. En septiembre de ese año comenzará la ruta de exposiciones en Orlando, New Smyrna Beach y Palm Beach. “Seguiré buscando más obras y artistas, porque no es una firma o nombre, quiero llevar obras que representen lo mejor del arte colombiano”, dijo.