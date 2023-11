Axell López, el niño superdotado de Cartagena, ya escribió dos libros

Axell ni planeó ni imaginó que a su corta edad escribiría dos libros. Desde pequeño, Axell López fue catalogado como un niño superdotado, esto después de haber obtenido un promedio alto de coeficiente intelectual que lo pone por encima del promedio de los niños de su edad. A sus 11 años, no solo posee un gusto inagotable por aprender, sino que está en la capacidad de hablar de temas como política, medio ambiente, economía e historia, con gran facilidad. Lea: Video: Axell, el cartagenero que podría llegar a ser como Stephen Hawking

Uno de los dos libros aborda conceptos políticos de manera digerible y el otro abarca la importancia de cuidar el medioambiente y asumir la tarea como una responsabilidad colectiva. “En este libro la tierra está hablando con un niño, hablo acerca de cómo reciclar la basura, de los colores para separarla y de cómo hacerlo. Pero tiene su añadido de diversión por el enfoque porque aunque a mí me interesa, a un niño normalmente no, porque no está motivado”, dijo con ímpetu.

La política ocupa un lugar importante en la vida de Axell, razón por la cual usa su cuenta de Instagram para hacer mención de diversos temas que comprometen esta área, que también aborda en uno de sus manuscritos: “En este libro voy a enseñar como la política teórica conceptual afecta a la población, o más bien como esas ideas pueden hacerlo. Aquí hablo de por ejemplo, qué es una república, qué es la democracia, los impuestos y cómo eso te afecta en algo. Sin embargo solo es un rápido repaso, una mirada de reojo. Lea aquí: Valentino Cortázar, la secreta pasión de un artista