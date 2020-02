‘Bad Boys’ no encuentra rival en los cines de Estados Unidos

“Bad Boys for Life”, que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami en su enfrentamiento ante una temible organización mexicana.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la tercera entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence se anotó este fin de semana 17,7 millones de dólares en el apartado “doméstico”, que en la jerga del sector agrupa los ingresos de los cines de EE.UU. y Canadá.

“Bad Boys for Life” continuó por tercera semana consecutiva con su marcha triunfal en los cines de Estados Unidos, donde “Gretel & Hansel” fue el único estreno que se hizo hueco en una cartelera sin grandes novedades debido a que el domingo se celebraba la Super Bowl de la NFL.

Robert Downey Jr., acompañado por Antonio Banderas y Michael Sheen, presenta su primer trabajo tras despedirse de Iron Man en “Avengers: Endgame” (2019) con esta nueva y aventurera aproximación al famoso veterinario capaz de hablar con los animales.

Con el cuarto puesto se conformó “Gretel & Hansel”, una sombría mirada al cuento de los hermanos Grimm y que ingresó 6,05 millones de dólares en su desembarco en la gran pantalla.

Ambientada en Baviera a principios del siglo XIV, esta historia dirigida por Oz Perkins convierte la popular aventura que viven la pareja de Hansel (Samuel Leakey) y Gretel (Sophia Lillis) en un “thriller” con elementos sobrenaturales presentados de forma más madura y perturbadora.

Finalmente, “The Gentlemen” y “Jumanji: The Next Level” compartieron la quinta posición con 6 millones de dólares por cabeza.

El cineasta Guy Ritchie se rodea de actores de la talla de Matthew McConaughey o Hugh Grant en una “The Gentlemen” con la que regresa al cine de comedia y mafia, una mezcla con la que triunfó a comienzos de su carrera gracias a películas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998) o “Snatch” (2000).

Y Jake Kasdan, que ya dirigió “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), regresa como realizador en esta secuela que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.