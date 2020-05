Busquemos al payaso pintado por Cecilia Porras

Hace más de sesenta años, Cecilia Porras (Cartagena, 1920 - Cartagena, 1971) pintó con brocha gorda un payaso de tamaño natural detrás de una puerta de una cantina de la Media Luna, en Getsemaní. Y al final, viendo que el payaso era tan bueno y se parecía a los arlequines que ya le había pintado a Álvaro Cepeda, respiró hondo, miró a los incrédulos borrachos que la estaban viendo, y firmó.

Los amigos de Cecilia Porras que estaban con ella esa noche, entre ellos García Márquez, cuentan que el payaso se quedó a dormir para siempre en esa puerta de la cantina, y cuando ellos quisieron rescatarlo, la cantina ya no era cantina, sino una pensión de estudiantes, y otra vez que regresaron ya no era pensión de estudiantes sino fonda de chinos, y después ya no era fonda de chinos sino un salón de belleza, depósito de víveres, oficina de empresa de autobuses y finalmente, agencia funeraria. Así que nadie pudo dar noticias del paradero del payaso.

Años después, cuenta Gabriel García Márquez, que en una venida a Cartagena encontró al payaso en un burdel de pobres en el barrio Torices y en un arrebato de la felicidad compraron la puerta, la desmontaron y la enviaron a la casa de los padres del escritor en una camioneta que nunca llegó. Así que cada vez que García Márquez venía a Cartagena se preguntaba ¿a dónde estará el payaso que Cecilia Porras y dónde ha ido a parar la puerta que tantas vueltas ha dado en la ciudad, sin que tal vez los que la poseen sepan a ciencia cierta que se trata de una pintura bella y una reliquia de las artes de la ciudad, que hoy costaría además una fortuna?