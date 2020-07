Carmen Alvarado, por la tradición oral y la lectura

“Para educar”

“Desde niña estuve rodeada por las expresiones de la tradición oral como las canciones, juegos, leyendas, adivinanzas, trabalenguas y mitologías. Aquellos relatos quedaron en mi memoria, forman parte de mi vida y me enseñaron moralejas a través de las vivencias de estos personajes. Los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo han traspasado generaciones que siguen la tradición de narrar estas fábulas con la finalidad de entretener, divertir y educar a los más pequeños. Yo no escribo porque esté de moda o porque me parezca que eso está bien. Lo hago porque eso es lo que yo guardo y lo he disfrutado”, nos cuenta Carmen, quien ha recibido reconocimientos regionales y nacionales por su labor de promotora la lectura.

Esta gestora cultura dice que la tradición oral sigue viva, pero hay que seguir rescatando y recuperando esas historias escondidas. “Yo estoy comprometida con seguir contando en mis libros relatos y otras historias tradicionales de Tío Tigre y Tío Conejo que han sido publicados por Panamericana Editorial”.