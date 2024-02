Carta abierta a Amalia Andrade

El punto es que hace un par de semanas me dieron como obsequio tu libro, el verdecito que está lleno de colores y emociones y que leí en un par de sentadas. Hace falta decir que vivo en Cartagena y que casi todas las páginas me supieron a mar, como ese sabor salado que se queda en la punta de la lengua cuando te sumerges en las playas y sales con el pelo ataviado de arena.

Soy periodista, trabajo en este periódico y a veces me gusta leer libros y luego escribir sobre ellos. Leo casi siempre muy temprano por las mañanas, cuando el sol posa como una bolita amarilla en mi ventana o en la noche, cuando el silencio brota de las paredes y me permite, entre tanto, escuchar las voces que salen de las grietas que llevo adentro. Creo que me entiendes.

Digamos que ya me estaban picando los dedos para escribirte. Y bueno, creo que me entenderás y que también haces parte del club de personas que escriben cartas para nunca entregar, pero quiero hacerte llegar estas palabras. Quizás no como hubiese querido... a tu correo postal, en un sobre amarillo que se resbala debajo de tu puerta y que atravieses en pijama la sala y lo recojas mientras lees “te escribí esto”. Ni modo, tocó hacer pública esta carta.

Algunas páginas las leí mientras atravesaba el puente que pasa por encima de la bahía de Cartagena, de la que flotan decenas de veleros en un mar quieto y luminoso por la claridad del mediodía. Y otras, como te conté, apachurrada en mi estrecha cama en la que hago compañía a mis peluches.

Con la cabeza hundida en la almohada puedo nombrar milimétricamente cada línea del techo de mi habitación, memorizadas de tantas veces en las que no tuve de otra que buscar respuestas con los ojos desorbitados. Me preguntaba por qué cuando murió ella el dolor se me volvió una bola en la garganta y me hacía tanta presión al hablar, hasta ahora entiendo que las palabras que nunca dije se aglutinaron, empujándose con fuerza hacia el exterior y estancándose en unos labios renegados.

Amalia, al igual que tú, he sentido el dolor en cada parte de mi cuerpo: me han dolido las manos, la lengua, los ojos y el pecho, pero siempre me resistí a entender que era mi cuerpo haciendo su propio duelo. Lo aprendí contigo.

Cuando escribiste "es curioso que usemos un lenguaje tan bélico para hablar de algo tan delicado como la salud mental: peleamos, damos batalla", comprendí entonces que desde pequeña me puse el uniforme de guerrera, y descubrí que mi principal adversaria era yo frente al espejo. Cada día debía alzar la cabeza y luchar. Es tan increíble como el lenguaje construye la forma en que entendemos el mundo desde el sensible plano de las emociones: el primer escenario que construimos está dotado de armas y guerreros. Sería más lindo enseñarle a un niño que sus sentimientos son como un barquito que atraviesa el mar, a veces tempestuoso y a veces tranquilo y que en vez de 'guerrero' es un navegante ¿no suena más divertido? Yo creo que sí.

Mientras hundo las teclas gordas del computador y ellas me obedecen, traigo a mis oídos el sonido de un mar lejano que me acompaña desde que descubrí que si me llevaba un caracol gigante a la oreja podía escuchar el eco de las olas agolpándose a la orilla. Desde ese día me gusta cerrar los ojos e imaginarme dando pasos livianos sobre la espuma que flota a la orilla de la playa.