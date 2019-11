Cartageneros ganan premio en Perú

Apsara regresa a casa con las manos ‘llenas’. La Corporación Artística y Cultural vuelve a Cartagena truinfante luego de participar en el Festival de Danza de la India, que se realizó en Perú. Obtuvieron nada más y nada menos que el primer lugar. La Corporación Artística y Cultural Apsara es una organización que nació en la ciudad y que se especializa en danza de la India, recientemente ellos fueron invitados al vecino país para participar en un certamen del que resultaron ganadores. Además de ser los únicos participantes de Cartagena, también fueron los únicos participantes por Colombia, por lo que dejaron el nombre del país en alto. Apsara tiene tres años Cartagena y es dirigida por José García, un joven que estudió danza contemporánea en El Colegio del Cuerpo. “Siempre quise tener un espacio donde pudiera expresarme libremente y esto es lo que hace esta danza cada vez que la practico, así me siento”, explica.

Aspara está conformada por siete personas que estudian diferentes carreras profesionales, como Ingeniera Industrial, Derecho y Pedagogía, entre otras. Fue la primera vez que salieron de Colombia y también es el primer premio que ganan. “Me gustó este nombre para mi grupo por tres razones: la palabra Apsara tiene una connotación divina y la tomo porque la base del estilo Bollywood, que realizamos son las danzas clásicas de India, las cuales son sagradas; tomo la parte femenina de la palabra porque la mujer es un personaje clave en estas danzas, y cuando conocí la palabra Apsara me conecté con ella sin conocer su significado, muy dentro de mí sentía que ese sería el nombre perfecto y el que de alguna manera se conectaría con nuestro arte, también pensé que era perfecto para que la gente lo recordara”, sostiene García.

“Cuando nos anunciaron como ganadores, me sentía como en un reinado de belleza, lo más lindo de todo es que se sentía que todos estaban de acuerdo que nosotros hubiéramos ganado; me gustó mucho esta experiencia porque en verdad valió la pena haber ido, además venir con ese amor y el cariño de todos los asistentes al evento fue muy gratificante para mí”, sostiene Yesica Hincapié, una de las integrantes del grupo. Ella nos respondió cómo se siente tras haber ganado este premio.

“A pesar de que mi carrera no tiene nada que ver con la danza de la India, me gusta mucho porque es un espacio donde me entretengo y a la vez aprendo a expresarme libremente con mi cuerpo. Este viaje a Perú me dejó una gran experiencia, el hecho de ver cómo las personas que estaban concursando no sentían el festival como una competencia agresiva, sino una armonía y todos lo hacían por amor a la danza, dejando de lado la competencia sin importar si ganaban o no”, mencionó Hillary Puentes.