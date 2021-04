Castello, el bailarín cartagenero que triunfa en Francia

“Bailo de todo, pero lo mío es la música urbana, especialmente el género Afrodance y el hip hop. Para mí bailar es como sentir que vivo y el por qué vale la pena hacer lo que hago”, expresó este bailarín de 39 años.

Pero no todo se resume en un baile cultural escolar. Hizo parte del grupo de Lucho Jiménez, Academia Danzas Modernas de Cartagena, y fue perfeccionando su talento al incursionar en el Colegio del Cuerpo con clases de danza contemporánea, junto al talentoso Álvaro Restrepo.

“Después me fui a Bogotá como profesor de Rumba, Hip Hop y Danzas Modernas. Y entre el 2005 y 2009 fui profesor del cantante Karoll Márquez, con quien viajé a México en una de sus presentaciones. Y no solo eso, he participado como bailarín en el reality Yo me llamo y bailé para Maluma cuando iniciaba su carrera artística”, recordó Castello.

Se internacionalizó

Fue tanta la experticia de Javier que su baile se internacionalizó. Academias y organizaciones urbanas lo llamaron para ser profesor de Danza Urbana y de Zumba, emigrando en un principio a Bélgica, y después a Francia.

“No fue fácil posesionarme porque allá el bailarín colombiano se identifica por la salsa, entonces fue un reto enseñarles nuestra cultura afro como cartageneros y que acá también se baila muy bien estos ritmos”, dijo.

El anhelo de Javier es bailar hasta que el cuerpo se lo permita. Ojalá siempre. Por eso su legado es su reciente libro titulado Afrodance, que fue lanzado hace un mes, con el que invita al público a leer sobre este movimiento cultural a través de la recopilación de entrevistas realizadas a bailarines y coreógrafos.