Colombia tiene a su propio Charles Chaplin: Lemis Salcedo Sibaja

Lemis Salcedo Sibaja.

Salcedo Sibaja se presentó en un casting de Protagonistas de Nuestra Tele en 2010, no quedó y desde la fría Bogotá regresó a la más calurosa población del Caribe, cargando una gran frustración, sin embargo no era del tamaño suficiente como para eclipsar sus sueños.

Al año siguiente, tras terminar su bachillerato, volvió a la capital en donde estudió seis semestres de actuación, se presentó nuevamente en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, superó cuatro registros, lamentablemente le faltó uno para llegar ante el jurado, y esta vez si se sintió fracasado.

El artista volvió a su terruño y reorientó su vida, inició nuevos estudios en la Universidad de Cartagena, donde alcanzó hacer octavo semestre de Administración Pública, antes de explotar la pandemia de COVID-19.

Pero siendo fiel a su vocación, desde principios de 2019 Lemis había logrado encarnar a El Chaply y aprovechando la pausa en su carrera universitaria por la emergencia sanitaria, tomó prestado el celular de su novia y empezó a subir a la Internet videos de su personaje.

Así, Salcedo Sibaja despertó nuevamente su creatividad artística y en noviembre de 2020 su cuenta en Facebook llegó a 39 mil seguidores y cobró su primer pago de esta red social. Hoy tiene 300 mil aficionados y aspira cerrar el 2021 con 600 mil.

“Esto no empezó de la noche a la mañana, las cosas se dieron por la Misericordia de Dios y porque todo el tiempo me ha gustado y he tenido las ganas de hacer teatro, simplemente no era el momento y carecía de las herramientas para empezar, como por ejemplo un celular propio”.

El Chaply representa a alguien que se cree astuto, pero que igualmente es muy inocente. Este personaje posee más de 280 videos en la Internet. También está en Tik-tok, YouTube y Kwai, con esta última red social, su creador tiene un contrato con sueldo fijo y ganancias extras por reproducciones.

“Hoy vivo totalmente de mis videos, mi vida cambió, ha dado un giro de 180 grados y en mi mentalidad está seguir creciendo en el ámbito profesional y artístico. Quiero reincorporarme a los estudios universitarios a partir del próximo año”.