Con Koló: de Los Calamares a Colombiamoda se posiciona la identidad afro

“Yo estudiaba en España y mis compañeras me preguntaban por el cabello, el baile, la cultura. ¿Por qué no llevas tu cabello natural si es tan lindo? En ese momento lo usaba lacio y mi cabello natural significaba cerrarme a oportunidades profesionales, porque era lo que tenía en la mente y lo que absorbía del contexto”, manifestó la comunicadora social y máster en comunicación y educación audiovisual.

“Yo incluso me cuestionaba, ¿por qué la gente de otro país aprecia lo que soy y yo actualmente quizás no lo siento así? Entonces fue un proceso de autoidentificación, de reflexión, de comenzar a preguntarme quién soy, de dónde vengo, cómo me siento; y cuando regresamos al país, Yerlis y yo decidimos que teníamos que crear una empresa que promoviera el orgullo por nuestros orígenes afrodescendientes”, agregó. Y qué mejor que hacerlo a través de su eterna pasión, la moda. Lea: Una caribeña entre las 100 personas afro más influyentes del mundo

“Pero no todo ha sido felicidad. Recuerdo que no teníamos ni una aguja para empezar, pero teníamos las ganas y esa gran idea por contar”, anotó la directora creativa de Koló.