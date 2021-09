Concierto de Maxime Zecchini en la escuela de artes Comfenalco

Un recital de piano se cumplirá este sábado, a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Escuela de Artes de Comfenalco, con el pianista francés Maxime Zecchini.

El concierto de piano forma parte de la agenda de la Alianza Colombo Francesa y la Escuela de Arte de Comfenalco. La entrada es libre. (También le puede interesar: El guitarrista Thibault Cauvin se presenta en Cartagena)

El reconocido pianista francés Maxime Zecchini ha sido ganador de varios premios nacionales e internacionales. Es valorado en el mundo por su virtuosismo como por su estilo y su capacidad magistral de interpretar con la mano izquierda grandes composiciones que van desde la época de Mozart hasta músicos actuales.

Ha actuado en más de 50 países, con orquestas como la Filarmónica de Malasia y la de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su discografía incluye la primera ‘Anthology of the works for the left hand’ en 10 volúmenes (AVB)-(I).

Su espectacular interpretación demuestra las inmensas posibilidades de la mano izquierda: la disposición de sus dedos, su flexibilidad natural y su potente registro en el bajo del teclado, puede incluso hacer que el piano suene como una orquesta. (Lea también: Festiguitarrras se alista para su versión 2021)

La Escuela de Arte de Comfenalco es un nuevo espacio de encuentro, formación e impulso al talento local. Desde allí se promueven clases magistrales con músicos, artistas e invitados nacionales e internacionales.

El pianista francés realizará un MasterClass el sábado a las 10 a.m., para estudiantes de música de la Escuela de Artes de Comfenalco, Universidad de bellas Artes y otros jóvenes talentos de la ciudad. Los interesados pueden inscribirse en las redes de Comfenalco y de la Alianza francesa. El concierto será transmitido por Youtube.

