Concierto en las alturas en homenaje a Jaime León

A las 8 de esta noche en el Convento de La Popa, se cumplirá el Concierto en las Alturas con la Orquesta Sinfónica de Bolívar, junto al Coro Zino Yonusas y solistas del Taller de Ópera de Unibac, bajo la dirección del maestro Germán Céspedes. En este concierto se hará el estreno de la Misa Breve de Jaime León, compositor y pianista cartagenero que ya falleció. Le puede interesar: ¿En qué va el macroproyecto del Ecoparque de La Popa?.

Es la séptima versión de este magistral y tradicional concierto de Navidad ‘Música en las Alturas’, con una agenda que incluye además de la Misa Breve de Jaime León, Noche de Paz, Ven a cantar, Jingle bell rock. El pescador y Navidad Negra, Caracoles de colores, Las cuatro fiestas, y We wish you a Merry Christmas.

Intervendrán en este concierto los artistas: Laura Lozano (soprano), Valeria Cabarcas (contralto), Ángel Marzal (tenor), Jerlín Torres (barítono) y Michael Ruvioi (acordeón)..

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Bolívar cuenta con el talento Unibac, representado por solistas de su Taller de Ópera, instrumentistas y cantantes del ensamble Jazz & Jam.