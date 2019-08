Conozca a la heroína latina de las series de Marvel

Su personaje posee una velocidad sobrehumana. Cuentan, en la página de Marvel, que mientras corre no puede ser detectada por el ojo humano y que otra de sus habilidades es regresar al lugar exacto en el que comenzó a acelerar una vez que se detiene.

Se llama Elena ‘Yo-Yo’ Rodríguez y hace parte de los agentes de S.H.I.E.L.D, Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, por sus siglas, que tienen que lidiar con variedad de situaciones en un mundo en el que conviven superhéroes, alienígenas y humanos.

Es interpretada por Natalia Cordova-Buckley, actriz mexicana que personifica a esta agente latina, colombiana para ser más precisos, que se incorporó al equipo desde la tercera temporada y continúa para esta sexta cuyo estreno fue ayer a las 9:00 de la noche por Sony Channel. EL COLOMBIANO conversó con Cordova-Buckely sobre los nuevos episodios y su papel como latina en un programa de superhéroes.

¿Cómo resume su experiencia en esta serie?

“Es raro que como mujer y latina te corresponda un papel de tal importancia en una plataforma tan poderosa. Me siento muy afortunada y agradecida. Hice amigos que durarán toda la vida en esta serie. Realmente el equipo detrás de cámara es de lo mejor y de lo más humano y trabajador que he visto en mi vida. Enormemente agradecida de haber tenido la oportunidad de ser la primera mexicana en Marvel, ser una superhéroe latina que habla español e inglés y que conoce nuestras costumbres y culturas y además poder exponerlas de esa manera para que el mundo viera que cualquiera puede llegar a ser heroína”.

Su abuelo era coleccionista de cómics ¿Recuerda algo de él con relación al tema?

“Desafortunadamente para el momento en que nací mi abuelo sufría de Alzheimer y nunca pude tener la relación que me hubiera gustado. El vínculo ha sido creado por mí, en mi espíritu, mi cabeza y mis deseos. El murió cuando yo tenía 8 años. Las historias de él como amante de los cómics, que se gastaba su dinero en ello, vienen de las contadas por mi papá, mi abuela y mis tías. Cuando quedé en la serie como ‘Yo-Yo’ Rodríguez fue una coincidencia muy hermosa y mágica el saber que uno de los enormes sueños que tuvo mi abuelo como actor los estaba logrando su nieta”.

¿Qué va a pasar con su personaje en esta temporada?

“Sufre un trauma enorme en la cinco y está constantemente luchando contra su equipo, tratando de decirles lo que ella vio y lo que le dijo la ‘Yo-Yo’ del futuro. En esta sexta entrega la veremos crecer en sentido diplomático, entender que es parte de una burocracia y una institución como S.H.I.E.L.D., que tiene que obedecer órdenes, y que hay ciertos niveles de poder a los cuales responder y creo que es el momento en el que actuará con menos rebeldía. La vamos a ver pasar por un momento difícil por su relación con Mack. Tendrá su chaqueta y el logo de los agentes, es ahora capitana, tiene su propio grupo, será una posición distinta”.

¿Qué tan difícil ha sido

para usted llegar a donde ha llegado?

“Toca hacer lo que a todos, seas latino o no, trabajar duro, audicionar. He tenido muchas bendiciones en mi vida, pero como latina es un poco más complejo porque sientes que a diario tienes que educar a la gente en lo que significa esta cultura y además en ser mujer, es una línea delgada medio borrosa. He presenciado ignorancia sobre el tema y es en parte por los estereotipos que se han representado por décadas. También te toca la discriminación, he trabajado, desafortunadamente, y lo voy a decir así, con hombres blancos mayores de privilegio, que me han atacado por ser latina, que me han tratado de quitar oportunidades. No lo permití, y llevé a esta persona hasta Recursos Humanos, fue un gran momento de educación en mi vida. Hubo gente que me apoyó, pero también otros que se hicieron pequeños”.

Salió adelante y muestra un personaje muy fuerte...

“Los latinoamericanos somos más fuertes de lo que la historia y nosotros mismos nos hemos permitido pensar. Para mí era muy importante que como mujer, inmigrante y mexicana, en este país que tan fuertemente nos rechaza desde el gobierno, demostrar una fortaleza enorme y valores que no cambian por razones externas. ‘Yo-Yo’ es colombiana, yo soy mexicana, tenemos arraigo en nuestra tierra pero a la vez quería presentar mi personaje de una manera universal, que cualquier persona se viera reflejada en este ser humano mas que nada por sus valores”.

Hay un tema de la mujer empoderada que su personaje refleja...

“Completamente, ser una mujer independiente era algo que yo sentí en mi personalidad desde niña y muchas veces presentí que era algo rechazado. Toda mujer hasta hoy, ha tenido que elegir entre ser fuerte y poderosa o amada y aceptada, las dos características no podían existir al mismo tiempo porque generaban rechazo o juicio. Era muy importante para mí poner en pantalla a una mujer que a pesar de ser fuerte e independiente se ama a sí misma, para jamás dudar que eso era lo que tenía que ser. Espero que las niñas de hoy sientan que pueden ser quienes son aunque se les rechace y que habrá gente afuera que las abrazará y aceptará. Básicamente calladitas no nos vemos más bonitas, nos vemos más bonitas cuando somos nosotras mismas y cuando somos libres. Lastimosamente nunca me sentí así porque los estereotipos que veía en la televisión eran de la mujer maltratada o de la mujer mala que le quita el novio a otra amiga, o el que vimos tantas veces en telenovelas en las que se reflejaba el patriarcado. Para mí es muy importante que las niñas vean en el entretenimiento un reflejo distinto, esos estereotipos van a existir, pero esto las puede inspirar a siempre luchar por su libertad”.