Críticos también premiaron a Roma como mejor película

Roma, el filme ganador del Globo de Oro a mejor película extranjera, obtuvo este domingo cuatro galardones, incluidos los de Mejor película, Mejor director (el mexicano Alfonso Cuarón), y Mejor película extranjera en la edición 24 de los premios Critics’ Choice, entregados por The Broadcast Film Critics Association (BFCA) y la Broadcast Television Journalists Association (BTJA).

Los cuatro reconocimientos hicieron que la película hecha por Netflix fuera la más premiada de la noche. Detrás de ella estuvieron Vice y Black Panther, cada una con tres galardones.

De esa manera Roma se convirtió en la primera película hablada en español en quedarse con el premio más importante de la noche, el de Mejor Película, una gran hazaña.

En la categoría de filme extranjero ya otras grabaciones hispanoamericanas habían logrado ese triunfo: Todo sobre mi madre (1999), Y tu mamá también (2002), Mar adentro (2004) y Los abrazos rotos (2009).

Roma también consiguió el premio a la Mejor fotografía.

“Este poco de mexicanos no son tan malos como los pintan”, dijo Cuarón en uno de sus discursos de agradecimiento en una clara referencia al discurso del presidente Donald Trump sobre la inmigración.

En las categorías de actuación, Christian Bale se llevó el trofeo al mejor actor (Vice); Lady Gaga (A Star is Born) y Glenn Close (The Wife) compartieron la estatuilla a la mejor actriz. Gaga, además, triunfó en el campo de mejor canción, por el tema de que grabó para su película, titulado: Shallow.

Asimismo, Mahershala Ali (Green Book) y Regina King (If Beale Street Could Talk) salieron victoriosos como mejores actores de reparto. The Favourite, con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.

La organización de críticos Broadcast Film Critics Association (BFCA), creadora de estos premios, entregó la estatuilla de mejor guion a Paul Schrader (First Reformed) y la de mejor guion adaptado a Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), en tanto que la estrella de Eighth Grade, Elsie Fisher, fue reconocida con el trofeo al mejor actor o actriz joven.

En cuanto a la televisión, en la categoría serie de comedia, los ganadores fueron: The Marvelous Mrs. Maisel como Mejor serie; su protagonista, Rachel Brosnahan, obtuvo el premio a Mejor actriz, y Alex Borstein fue la Mejor actriz de reparto.

En la categoría drama, la triunfadora fue The Americans, obtuvo el galardón a Mejor Serie, Mejor actor para Matthew Rhys, y actor de reparto para Noah Emmerich.

La BFCA (Broadcast Film Critics Association) es la organización estadounidense con mayor número de críticos, unos 300 provenientes de medios de televisión, radio e Internet.