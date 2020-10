Cuento ‘La luz es como el agua’, de Gabo, en las voces de niños

El recorrido al podcast

“Teníamos claro que no queríamos un montaje en el que únicamente se leyera el cuento de corrido. Encontramos que la potencia real, con este cuento, estaba en los pareceres de los niños, en sus opiniones sobre por qué les había gustado ese fragmento que escogieron”, aseguró Sebastián Duque, productor de Cartagena Federal. “Este pódcast debía ser una invitación a leer a García Márquez y por eso decidimos utilizar fragmentos pequeños, unidos con la opinión de los niños. La escogencia de los audios estuvo muy mediada por cuestiones de ritmo sonoro y de quien tuviera audios de buena calidad”, agregó.

Lo que dicen los niños

“La luz es como el agua fue para mí un cuento mágico, bonito, que demuestra que uno puede realizar lo que quiere y me pareció muy entretenido”, expresó Valentina Obando Palacio, de 13 años, quien envió su grabación al reto desde Copacabana (Antioquia). “Este cuento me gustó especialmente porque los protagonistas eran niños. En la mayoría de la literatura de Gabo los protagonistas son adultos y me gustó ese cambio”, agregó la estudiante de octavo grado. También participaron con sus voces: Lorena Arroyave, de 11 años; Alejandro Londoño Valencia, 13 años; Francis Muñoz Monsalve, 14 años; Daniel Felipe Salazar, de 13 años; Leslie Zapata, 13 años; Danna Salomé Henao Lopera, de 14 años; Valentina Obando Palacio, 13 años; Valeria García López, 11 años y María José Monroy, de 14 años, todos de Copacabana (Antioquia). Y Roikelis Andreina Jiménez, de 10 años; Juan Andrés Ortiz Salgado, 13 años; Leismaris Alejandra Morales, 9 años y Breis Suseth Díaz, de 10 años, quienes enviaron sus grabaciones desde Marialabaja (Bolívar).

“Participé en esta actividad motivado por conocer más sobre Gabriel García Márquez. El cuento me pareció excelente. Llegué a imaginar muchas cosas mientras leía, como los niños de la historia”, indicó Daniel Felipe Salazar, de 13 años.

Quienes deseen escuchar esta producción pueden ingresar a la página web del Centro Gabo, donde además pueden ver el multimedia El legado de Gabo, un proyecto de apropiación digital que cuenta con más de diez videos, treinta ilustraciones, emojis, textos breves y claros. Todo está pensado para que los niños y jóvenes naveguen este especial, tanto en el computador como en celular, y puedan aprender sobre García Márquez mientras se divierten.