Cultura de cancelación evita que artistas aprendan, dice Manolo Caro

“La cultura de la cancelación me parece un horror, porque es no darnos la posibilidad de aprender, es como ponerle una cruz a alguien y decir: nunca exististe, pero sí existió y existieron películas increíbles que ahora están canceladas, existieron movimientos que fueron importantes y que hoy no podrían ser”, expresó durante una charla con estudiantes.

“Probablemente hoy no haría cosas que hice en los inicios, pero no me arrepiento de nada porque he sido congruente y he sido honesto y lo voy a seguir defendiendo y me voy a seguir topando con gente que no le guste mi persona, o la forma de realizar mis películas, tú puedes decidir qué ver a qué dedicarle tu tiempo”, señaló.

El director de películas como “Perfectos desconocidos” (2018) y “La vida inmoral de la pareja ideal” (2016) es uno de los invitados especiales de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se desarrolla del 10 al 18 de junio y en el que forma parte de un proyecto de formación de guionistas jóvenes.

Caro contó que la idea de hacer la miniserie “Alguien tiene que morir” nació por la necesidad de contar la persecución contra la comunidad homosexual a lo largo de la historia y que aún está presente pese a que hay la creencia de que la sociedad avanzó en este tema.