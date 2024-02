‘Deadpool & Wolverine’: récord del tráiler más visto en sus primeras 24 horas

El tráiler, que se desveló este domingo durante la celebración de la Super Vowl, supero al tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), que acumuló 355 millones de visionados en su primer día. Lea aquí: Trabajador falleció en el set de grabación de una serie de Marvel Studios

Esta será la tercera película que Ryan Reynolds protagonice como Deadpool, aunque interpretó al personaje por primera vez en ‘X-Men Origins: Wolverine’, formando parte de un equipo para tratar de cazar al héroe de las garras.

La noticia del regreso de Hugh Jackman como Lobezno, un personaje que tras ‘Logan’ (2017) había asegurado que no volvería a interpretar, generó un enorme interés en esta nueva entrega de la saga de ‘Deadpool’, que en las dos primeras recaudó 1568 millones de dólares de taquilla, según los datos de la web especializada Box Office Mojo. Lea aquí: ¿Gema del infinito como la de Vengadores? Crean cristal de tiempo de 40 minutos

El director de ‘Deadpool & Wolverine’ es Shawn Levy, responsable de títulos como ‘Night at the Museum: Secret of the Tomb’ (2014) o ‘Free Guy’ (2021), que también se ocupó del guion junto a Reynodls, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells.

El reparto se completa con Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams o Karan Soni.