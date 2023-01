¡Desmotiva! La extraordinaria serie de Netflix que podría ser cancelada

Si bien es cierto, existen series de la plataforma que serán renovadas y podrán encontrarlas en la lista de recomendados en este 2023, tales como ‘Caleidoscopio’, ‘Traición’ y ‘Si lo hubiera sabido’, pero esa misma suerte podría no pasarle a una de las producciones más emblemáticas y significativas de Netflix tras cautivar a millones de usuarios en todo el mundo, debido a que es apta para adolescentes y para adultos, pues tiene un poco de misterio pero también de humor y, lo más interesante, que en pocas horas de estrenarse llegó a liderar el ranking de las más vistas.

Lo que no se mostró del video de Bad Bunny lanzando el teléfono, ¿tiene razón?

La razón por la que la exitosa serie, comprendida en 8 capítulos, no regresaría a la plataforma, se debe a que su director, Tim Burton, fue señalado de “racista”, debido a que la mayoría de los villanos de la producción son de etnias distintas, algo que en la actualidad no es aceptable.

Se rumora que estos argumentos son suficientes para que Netflix haya decidido no lanzar más capítulos ni temporadas de ‘Merlina’. Sin embargo, se cree que sea poco probable que la plataforma anule uno de los lanzamientos más exitosos, pero en caso de que suceda no será una elección de la plataforma sino de los mismos usuarios. Además, aún no se tiene conocimiento de cuándo saldrá la segunda temporada de la serie que rememora a la familia más locas y reconocida de todos los tiempos en el mundo audiovisual.