Diomedes Díaz: un personaje de televisión, realitys y literatura

6. ‘Yo me llamo’, el reality más visto del canal Caracol trajo este año a dos participantes que encarnaron en voz y estilo al cantante Diomedes Díaz. Uno de ellos pasó el filtro de seleccionados para las galas nocturnas tras enamorar a los jurados Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola. Se trata del imitador Benjamín Roa, oriundo de Aguachica (Cesar) pero radicado en Bogotá hace más de 15 años, y en conversación con El Universal confesó que desde niño interpretó a Diomedes Díaz, pero hasta hace un año decidió imitar al famoso tras varios meses aprendiendo a cantar, “es mi cantante Favorito”, dijo Roa, y agregó que al imitarlo lo hace “con mucho respeto, pues me identifico con él y me nace hacerlo sin parodia”. Cabe anotar que Roa no ha sido el único participante de ‘Yo me llamo’ que interpreta al extinto Cacique, en pasadas ediciones este personaje ha sido el alma del programa.

7. Son varios los libros y crónicas de no ficción que relatan la vida del vallenatero de La Junta. Entre esos se destaca la obra ‘Diomedes Díaz Maestre El inmortal’, publicada en 2015 por Víctor Sánchez Rincones. El texto se concentra en entrevistas del autor, un musicólogo que además era amigo del cantante. Entre otras obras se destaca ‘Diomedes Díaz Vivir más no pude’, del sincelejano Óscar Montes quien presentó su libro en 2014 donde se recopila información de la vida y obra del artista. ‘Las últimas horas de Diomedes Díaz’, de José Zequeda Mestre, también es un texto que recoge anécdotas y vivencias del representante musical de Diomedes quien lo acompañó en sus últimos meses de vida. Y no podía faltar la crónica ‘La eterna parranda de Diomedes Díaz’, del cronista Alberto Salcedo Ramos y que fue publicada en la revista Soho. En ella el autor no solo deja al descubierto los acontecimientos del artista cuando no se supo de él tras ser exonerado de prisión por acusaciones de homicidio, sino también los supuestos nexos con paramilitares y las filas inmensas de mujeres que anhelaban tener un encuentro pasional con él.