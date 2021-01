Edwidge Danticat en Hay Festival, la nostalgia de Haití

Desde hace años leemos a Edwidge Danticat, magistral narradora haitiana, nacida en 1969 en Puerto Príncipe, cuyos cuentos y novelas figuran como lo mejor de la diáspora haitiana en los Estados Unidos y en el mundo. Su prosa nos atrapa por su raigambre popular y ancestral y su memoria de la Haití de su infancia y de la historia de más de tres siglos. Estará en Hay Festival Cartagena de Indias 2021.

Leí en una edición de Norma de la novela Cosecha de huesos (1998), de Edwidge Danticat, que me deslumbró no solo por la alta poesía de su prosa, sino por la agudeza de su sensibilidad para narrar una historia trágica como la masacre de 1937 contra los haitianos, propiciada por Leonidas Trujillo, presidente de República Dominicana. La voz protagónica de Amabelle esperando que su esposo Sebastien, desaparecido en la masacre, reaparezca en la casa. Y la memoria de su amor invade no solo sus pensamientos sino el aire de la casa en su ausencia. Y fluye como agua oscura en un río en la que ella se intenta reflejar buscando señales de su amor y de sus ancestros, señales de una luz en la sombra de sus muertos.

Edwidge nos enseña a mirar el mundo con otros ojos. No es esta apariencia de realidad que se nos desvanece fantasmalmente. Es lo que ella nombra como “los grandes milagros de las cosas pequeñas, de misterios profundos”. He coincidido en este subrayado de la articulista Monica Montes, sobre esta novela, la que hay que volver a leer muchísimas veces.