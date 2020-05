El adiós al Festival de la Leyenda Vallenata que nunca llegó

Es una paradoja de la vida despedir al que nunca llegó. Y en esta ocasión es necesario hacerlo porque el 53° Festival de la Leyenda Vallenata venía en el camino con su carga de notas musicales y alegría infinita, pero fue detenido a comienzos del mes de marzo hasta cuando se entregue una nueva orden.

El testimonio de Jorge Oñate, el homenajeado, se hizo sentir. “Primero está la vida. Eso no tiene reversa y todo queda en las manos de Dios que nos abrirá nuevamente el camino para el Festival Vallenato más grande del mundo”. Enseguida, llamó la atención para orar, nunca desmayar y quedarse en casa. También recomendó escuchar esos vallenatos que sirvan de paliativo.

Atrás quedó toda la fuerza del evento cuya ‘Ausencia sentimental’ se sintió y hasta se cantó a través de nueve voces vallenatas que volvieron a recordar: “El que nunca ha estado ausente no ha sufrío guayabo. Hay cosas que hasta que no se viven no se saben”.

Precisamente el cantautor Rafael Manjarrez, en esta ocasión también está encerrado, como cuando hizo la canción, claro que no estaba temblando escribiendo la letra, sino que tenía una pesada carga de tristeza.

“No sé cómo describir estos instantes cuando por fuerza mayor no se hizo el Festival Vallenato. Estamos tristes, pero con el ánimo bien alto para cuando se regrese con la voluntad de Dios, seamos ganadores y recibamos los más grandes aplausos”.

*SIEMPRE LISTOS*

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, nunca había vivido de cerca el aplazamiento del certamen, pero lo tomó de la mejor manera atendiendo con prontitud el llamado del gobierno nacional ante la emergencia sanitaria presentada.

“Esto nos deja más fortalecidos porque tuvimos la solidaridad de todos los que aman el vallenato y conocen la tarea de nunca acabar que venimos cumpliendo. En nombre de los directivos y miembros de la entidad que presido muchas gracias. Siempre estamos listos y volveremos cuando estén dadas las condiciones y podamos reunir nuevamente a los protagonistas del Festival de la Leyenda Vallenata”.

Hizo un repaso de todas las actividades que se iban a desarrollar y manifestó que se van a cumplir al pie de la letra tal como estaban programadas. “Naturalmente, se sintió la nostalgia de no estar en lo que hacemos con amor, sabiendo que esto trae beneficios en todos los campos como lo registraron las cifras de los estudiosos en la materia convocados virtualmente por la Fundación Universitaria el Área Andina”.

*LA NOTA DEL ACORDEONERO*

Cada protagonista tenía sus palabras, y reinaba el pesar por no asistir al Festival de la Leyenda Vallenata en la fecha prevista. Precisamente, desde Cartagena el niño José David Caraballo Aguilar, escribió. “Venía practicando todos los días porque tenía la ilusión de ganarme en esta última oportunidad la corona de acordeón infantil. Me inscribí entre los primeros, pero ahora no podré porque cuando se vuelva a realizar el festival por mi edad paso a la categoría juvenil”.

Él se quedó con el acordeón guardado, pero tiene la esperanza de pronto volver a abrirlo y regresar a la competencia. Atrás quedaron tantos y tantos días de ensayos al lado del cajero Jesús Amaya y del guacharaquero Francisco Guerra, donde hicieron énfasis en diversos paseos, merengues, sones y puyas.

Al final en su nota fue elocuente: “Como dice la canción favorita por estos días, ‘Ausencia sentimental’, me muero por ir porque las ganas de ser Rey Vallenato no se me quitan”.