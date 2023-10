El arte de sanar se comparte en museo de Mampuján

“Mi hijo murió el 21 de marzo del 2012, de 27 años dos meses y 16 días de nacido, a raíz del desplazamiento; lastimosamente a mí me pasó eso. Yo no podía hablar de él, no lo podía mencionar, porque me iba en llanto; de unos dos años para acá me he ido liberando de vivir con ese dolor”, agrega la mujer de 57 años cuyo lugar de origen es Fundación (Magdalena), pero completa más de 30 años de residencia entre mampujaneros, por lo que se siente y es parte de esta comunidad. Lea: Las tejedoras de Mampuján y su arte para sanar

El arte sanador

Tanto Rosa como Mampuján pudieron haberse quedado sumidos “en la crónica de una tragedia, en sus recuerdos tristes, en el temor que provocaban los frutos de los árboles que caían sobre los techos de zinc y recordaban las balas, pero las mujeres decidieron lo contrario”, narra el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Comenzaron a reunirse para coser retazos geométricos en telares. “Para nosotras el ejercicio de coser era (y sigue siendo) una terapia para recordar sin dolor y una forma de expresión pública para poder contar nuestras historias”, aseguran.