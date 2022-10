El bar de Cartagena que está entre los 10 mejores del mundo

Ayer, en la cuenta oficial de Instagram del listado se dieron a conocer los 10 mejores bares, no sin antes mantener la expectativa del público a través de un ranking regresivo, empezando la revelación de los establecimientos desde el número 50.

‘Los 50 mejores bares del mundo’ (The World’s 50 Best Bars en inglés) es un listado elaborado por la empresa británica William Reed Business Media. Esta lista surge posterior a ‘Los 50 mejores restaurantes del mundo’, proyecto original que surgió como parte de la revista británica Restaurant. Lea aquí: En Colombia, buscan elaborar cervezas utilizando energía solar

En la séptima publicación de The World’s 50 Best Bars se dieron a conocer los bares ubicados del décimo al sexto lugar. Encabezando esta lista con el puesto número 10 un bar del Centro Histórico de Cartagena, ubicado en la calle del Colegio.

50° Bulgari Bar, Dubai - Nueva entrada

49° Lucy’s Flower Shop, Estocolmo

48° Bar Benfiddich, Tokyo

47° Employees Only, Nueva York

46° L’Antiquario, Nápoles - Nueva entrada

45° Galaxy Bar, Dubai

44° Carnaval, Lima

43° Himkok, Oslo

42° Cochinchina, Buenos Aires - Nueva entrada

41° Cantina Ok, Sydney

40° Red Frog, Lisboa - Nueva entrada

39° Locale Firenze, Florencia - Nueva entrada

38° Zuma, Dubai

37° A bar with shapes for a name, Londres (su nombre son formas geométricas) - Nueva entrada

36° Dante, Nueva York

35° 1930, Milán

34° Overstory, Nueva York - Nueva entrada

33° Manhattan, Singapur

32° Baltra Bar, Ciudad de México

31° Line, Atenas - Nueva entrada

30° Swift, Londres

29° Maybe Sammy, Sydney

28° Argo, Hong Kong - Nueva entrada

27° Tres monos, Buenos Aires

26° Sidecar, Nueva Delhi

25° Kumiko, Chicago - Nueva entrada

24° Tropic City, Bangkok - Nueva entrada

23° Satan’s Whiskers, Londres - Nueva entrada

22° Attaboy, Nueva York

21° Café La Trova, Miami

20° Baba au rum, Atenas

19° The Clumsies, Atenas

18° Florería Atlántico, Buenos Aires

17° Coa, Hong Kong

16° Drink Kong, Roma

15° Salmon Guru, Madrid

14° BBK Social Club, Bangkok - Nueva entrada

13° Hanky Panky, México

12° Jigger & Pony, Singapur

11° Handshake Speakeasy, Ciudad de México

10° Alquímico, Cartagena de Indias

9° Katana Kitten, Nueva York

8° Connaught Bar, Londres

7° Two Schmucks, Barcelona

6° Double Chicken Please, Nueva York - Nueva entrada

5° Little Red Door, París

4° Licoreria Limantour, Ciudad de México

3° Sips, Barcelona

2° Tayēr + Elementary, Londres

1° Paradiso, Barcelona